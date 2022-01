Il Paradiso delle Signore, le trame dal 17 al 21 gennaio 2022

Veronica sospetta che Ezio le stia nascondendo una verità, ma ha deciso di non rivelare a nessuno la sua preoccupazione. Dante rimarrà qualche giorno a Milano e fa una proposta a Vittorio in merito agli affari con gli americani. Adelaide vuole testare Gemma per capire se sia all’altezza di gareggiare come aspirante campionessa di equitazione. Tina ritorna dalla Svizzera dopo l’operazione e Armando può riabbracciare Agnese. Veronica nota qualcosa tra Ezio e Gloria e si insospettisce ancora di più, ma lui continua a mentirle.