Il Paradiso delle Signore, le trame dal 17 al 21 maggio 2021

Agnese nota come Armando e Gloria siano sempre più complici e ciò le fa provare una folle gelosia. In realtà, il suo interesse per Armando la porta a vedere qualcosa che in realtà non esiste. Ludovica non intende starsene con le mani in mano mentre Marcello è in carcere. La donna escogita un piano. Dante, prima di partire, vuole avere un confronto con Vittorio. Marta, intanto, riceve una telefonata dagli Stati Uniti.