Il Paradiso delle Signore, le trame dal 17 al 21 ottobre 2022

Ezio ha un piano per ottenere l’annullamento del suo matrimonio con Gloria. Vittorio spiega alle Veneri come intende lanciare la “posta del cuore”, la nuova rubrica di "Paradiso Market". Irene sospetta che Alfredo porti le sue conquiste in magazzino e lui è costretto a mentire per salvare Clara. Vito viene inizialmente respinto come contabile, ma poi succede qualcosa che rimescola le carte in gioco. Alla presentazione del libro di Stefania, i giornalisti fanno molte domande a Ezio e Gloria sulla loro storia e uno di questi, particolarmente incuriosito dalla vicenda, grazie a Marco, riesce a strappare un’intervista ai Colombo per l’indomani. Intanto Vittorio tenta di riconquistare la fiducia di Matilde.