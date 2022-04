Il Paradiso delle Signore, le trame dal 18 al 22 aprile 2022

Stefania riceve un biglietto da Marco in cui le scrive che la aspetterà in piazza tutte le sere alle sette e intanto Gemma continua a essere sicura di poterlo riconquistare. Adelaide mette Umberto di fronte a un aut aut e lui si allontana da Flora. Ludovica vuole accompagnare la madre in America ma per Flavia e Fiorenza questo è un grosso problema. Mentre Beatrice giace ancora incosciente nel letto d’ospedale, Vittorio non può fare altro che cedere il marchio Pds a Dante, ma detta le sue condizioni.