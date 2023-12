Il Paradiso delle Signore, le trame dal 18 al 22 dicembre 2023

Matteo azzarda un piccolo regalo di Natale per Maria, ma lei è in seria difficoltà: non sa se accettarlo o meno. Salvo scopre che Elvira passerà le feste di Natale con la famiglia di Tullio. Finalmente si scopre chi è il misterioso bambino che si aggira al Paradiso e con lui conosciamo anche la madre: una grande rivelazione soprattutto per Botteri. Marta non ha ancora il coraggio di parlare al padre della relazione che ha avuto in America, ma zia Adelaide la spinge a farlo.