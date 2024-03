Il Paradiso delle Signore, le trame dal 18 al 22 marzo 2024

Le Veneri propongono Rosa come modella per la nuova collezione del Paradiso, mentre come modello, da Botteri viene fatto un nome inaspettato. In vista di una gara di ballo, Delia convince Salvatore a ospitare in Caffetteria Elvira e Tullio per le prove. Matilde, ancora inquieta nei confronti di Marta, ha un piccolo screzio con lei. Adelaide non accetta il fatto che da quando è tornata a Milano, Marcello non si sia ancora fatto vedere. Dal canto suo, Barbieri, non avendo ottenuto il sostegno da parte di Vittorio nell’affare con Hofer, decide di chiamare la Contessa per parlarle dell’investimento.