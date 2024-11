Il Paradiso delle Signore, le trame dal 18 al 22 novembre 2024

Ciro si convince ad accompagnare Concetta a Parigi e i due raccontano tutto ad Agata, che non prende bene il comportamento di Matteo. Mario, in preda allo sconforto, prende una decisione che cambierà per sempre il suo futuro e quello di Roberto. Clara confessa a Jerome che vuole aiutare Alfredo e per questo dovrà dargli buca. Tancredi è deciso a sabotare il Paradiso in ogni modo. Marta ed Enrico si ritrovano a un passo dal bacio. Elvira confessa a Salvo la sua paura di essere incinta.