Il Paradiso delle Signore, le trame dal 18 al 22 ottobre 2021

Tina ha iniziato la cura per la sua voce e auspica di guarire in tempo per poter partecipare al film musicale propostole da Vittorio. Marcello è al primo giorno di lavoro al Circolo e se la cava bene, contrariamente a quanto si augurava Adelaide. Paola annuncia alle colleghe che Flora indosserà la divisa da Venere per studiare la clientela. Irene fa di tutto per convincere Stefania a restare con lei, mentre Veronica vuole che Gemma chieda scusa alla ragazza per essersi comportata male.