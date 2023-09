Il Paradiso delle Signore, le trame dal 18 al 22 settembre 2023

Adelaide vuole che la storia di Odile rimanga segreta e condividere il suo dolore solo con le persone a lei più intime e care. Dopo la confessione di Matteo, Marcello chiama la sorella Angela, in Australia, per ricostruire il passato della loro famiglia, poi racconta tutto ad Armando. Ciro si presenta al Paradiso delle Signore e, per poco, non scopre Agata in veste di venere. Irene propone Alfredo come modello per la foto di copertina del Paradiso Market e Salvo, per fare colpo su Elvira, chiede a Vittorio che venga concessa anche a lui quell’opportunità. Umberto, ancora preoccupato per Adelaide, si presenta a Villa Guarnieri per parlarle, ma viene brutalmente allontanato da Marcello.