Il Paradiso delle Signore, le trame dal 19 al 23 dicembre 2022

Clara suggerisce ad Alfredo di stare vicino a Irene, ancora giù di morale per la mancanza di Stefania e lui trova le parole giuste per consolarla. Vittorio, intanto, pensa a una star del cinema come testimonial della nuova campagna pubblicitaria per il Paradiso. Gemma scopre da Don Saverio che Ezio sarebbe potuto tornare a casa, ma la madre non le ha detto nulla. Nel frattempo la Moreau e Colombo, dopo il bacio, hanno un chiarimento e decidono quale atteggiamento assumere in futuro. Marcello, approfittando dell’assenza di Ferdinando, riesce finalmente a parlare con Ludovica e a dirle che non l’ha mai dimenticata, ma incassa una cocente delusione.