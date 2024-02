Il Paradiso delle Signore, le trame dal 19 al 23 febbraio 2024

È il giorno dell’intervento di Silvana e tutto il Paradiso è in apprensione per Matteo e sua madre. Irene chiede a Crespi di finanziare il progetto di Alfredo, a sua insaputa. Marta ringrazia Vittorio per il suo aiuto e prende una decisione sul suo rapporto con Tom. Maria spera in una riconciliazione con Vito, ma lui la tiene ancora a distanza e alla fine prende una decisione definitiva sul loro rapporto.