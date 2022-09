Il Paradiso delle Signore, le trame dal 20 al 23 settembre 2022

Irene, la figlia di Anna, richiede molto impegno e gli Amato cercano di organizzarsi per accudirla. Gemma, riaccettata al Paradiso, dice di aver trovato un altro lavoro e rifiuta il suo reintegro come Venere: Ezio, però, viene a sapere che la ragazza ha mentito e le fa cambiare idea. Matilde non si presenta all’appuntamento con Vittorio. Umberto scopre che la Contessa ha confessato la verità a Marco e a quel punto capisce che lo ha fatto per liberarsi del suo ricatto. Intanto Marco non sa se dire a Stefania che Adelaide ha cercato di ostacolare l’uscita dal carcere di Gloria per presenziare alla loro festa di fidanzamento.