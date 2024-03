Il Paradiso delle Signore, le trame dal 2 al 5 aprile 2024

Alfredo chiede scusa a Clara per aver compromesso la sua carriera ciclistica, ma lei non è ancora pronta a perdonarlo. Irene, quindi, suggerisce ad Alfredo di chiedere aiuto a Leonardo Crespi per risolvere la situazione. Matteo saluta Maria in partenza per Parigi, ma da lontano li spia Malvezzi, il quale intuisce che tra loro c’è un rapporto speciale e lo riferisce a Umberto. Tancredi prosegue nel suo piano per riavvicinarsi a Matilde. Marcello viene a sapere, per caso, da Flora alcune cose che gli suscitano malumore e la sera litiga con Adelaide. Marta e Vittorio, invece, sono sempre più vicini.