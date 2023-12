Il Paradiso delle Signore, le trame dal 2 al 5 gennaio 2024

Maria confessa a Irene che conoscere Silvana, la madre di Matteo, l’ha turbata e Irene prova a mitigare i tormenti dell’amica. Marcello suggerisce a Salvatore di organizzare delle serate musicali in caffetteria, mentre Elvira scopre che Tullio si trasferirà a Milano per starle vicino. Marta non vuole parlare al padre della sua situazione sentimentale e conta di tornare al più presto in America. Tancredi, intanto, non si è rassegnato a perdere sua moglie e decide di assumere un investigatore privato per spiare Vittorio e Matilde. Marcello chiede ad Adelaide di riprendere la loro relazione, ma la Contessa, pur amando Barbieri, ha già fatto la sua scelta.