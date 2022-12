Il Paradiso delle Signore, le trame dal 2 al 6 gennaio 2023

Marcello ha grandi progetti per Palazzo Andreani appena acquistato in società con Adelaide, mentre Umberto non si dà pace per aver perso l’affare. Alfredo si mostra distaccato nei confronti di Irene e lei, anche se non vuole darlo a vedere, inizia a risentirne. Nel frattempo l’arrivo di un piccolo monello al Paradiso porta un po’ di vivacità: è Adelmo, vive in orfanotrofio e, con altri bambini, è momentaneamente affidato alla parrocchia di Don Saverio. Matilde confida a Vittorio di aver trascorso il Capodanno con il marito e lui fa buon viso a cattivo gioco. Intanto Tancredi sorprende Matilde con un regalo.