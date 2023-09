Il Paradiso delle Signore, le trame dal 2 al 6 ottobre 2023

Il nuovo numero del Paradiso Market, uscito con la foto di Vittorio in copertina che preannuncia la collezione uomo, è accolto con entusiasmo, ma tra le Veneri iniziano a diffondersi dubbi e preoccupazioni su come approcciare la clientela maschile. Marcello, nonostante i primi scontri, ha deciso di aiutare il fratello. Salvo ha avuto la prova che Tullio, il fidanzato di Elvira, esiste, ed è distrutto. Umberto e Flora non sembrano ancora pronti per una riappacificazione. Tancredi annuncia a Matilde che la tanto attesa visita ortopedica è stata fissata per l’indomani. Vittorio confida a Roberto di aver ricevuto il dossier sull’incendio al mobilificio Frigerio e deve decidere se usarlo o no contro Tancredi.