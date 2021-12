Il Paradiso delle Signore, le trame dal 20 al 24 dicembre 2021

Beatrice propone a Vittorio di passare il Natale insieme, per non lasciarlo solo. Dora vorrebbe invitare Nino alla cena della vigilia, ma non se la sente e chiede consiglio ad Armando. Intanto al Paradiso continua la donazione di oggetti pregiati per la riffa natalizia organizzata per i poveri della casa famiglia di Don Saverio. Ezio comunica a Gloria che avrà bisogno del suo certificato di morte per diventare "tecnicamente" vedovo e quindi sposare Veronica.