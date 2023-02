Il Paradiso delle Signore, le trame dal 20 al 24 febbraio 2023

Dopo la notte passata insieme a Gloria, Ezio sente l’imbarazzo di ritrovarsi in famiglia. Elvira ha deciso che vuole prendere la patente di guida. Dopo la cena al buio mancata con Perico, Gemma invita Clara a fare un pensierino sul bel magazziniere, che, al momento, ha solo occhi per Irene e chiede per l’ennesima volta aiuto alla giovane ciclista per conquistarla. Umberto e Ferdinando decidono di usare il fioraio Mattia Costa per ostacolare l’ammissione di Marcello al Circolo. Roberto scopre che Mario conosce dei dettagli preoccupanti su Carlos. Gloria vorrebbe avere delle certezze da Ezio, ma lui è molto confuso e confida a Vittorio i suoi tormenti.