Il paradiso delle signore, le trame dal 20 al 24 gennaio 2020

17 Gennaio 2020 | 16:30 di Redazione Sorrisi

Le trame de "Il paradiso delle signore", in onda su Raiuno da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio alle 15.40.

Lunedì 20 gennaio In Caffetteria, Marta e Vittorio parlano dell’imminente consegna delle divise per le hostess commissionate da Ravasi per Expo 61. Federico, intanto, comunica ai suoi la decisione di farsi operare. Dopo essersi licenziata dal Circolo, Angela si offre di dare una mano a Marcello mentre Salvatore è assente per il ritiro di un jukebox usato. Nel frattempo Gabriella ha una discussione con Cosimo riguardo alla consegna sbagliata delle divise e Agnese la difende di fronte a Vittorio. A Casa Cattaneo, l’atmosfera è tesa: vuole che il figlio si operi e assale verbalmente Roberta perché si è schierata dalla parte di Federico, ma viene isolata anche da Luciano.

Martedì 21 gennaio Angela confessa a Gabriella di essersi licenziata anche per prendere le distanze da Riccardo, ma è alla ricerca di un nuovo lavoro, che adesso le serve più che mai per pagare l’investigatore privato incaricato di rintracciare suo figlio. Federico, intanto, malgrado Silvia sia contraria, è determinato ad affrontare l’operazione pur sapendo che se non dovesse riuscire, rischia di rimanere completamente paralizzato. Continuano gli screzi tra Gabriella e Cosimo per questioni lavorative, ma la ragazza, e non solo lei, nota che il giovane appare insolitamente distratto e nervoso. In Caffetteria, grazie a Rocco, il juke-box funziona e alcune coppiette si lasciano andare ad un romantico lento. Tranne una.

Mercoledì 22 gennaio Gabriella conforta Roberta che oggi non andrà al Paradiso per accompagnare, insieme ai Cattaneo, Federico in ospedale. Angela, ancora in cerca di lavoro, riceve un aiuto inaspettato da Riccardo sempre più partecipe emotivamente alle vicende della giovane Barbieri. Adelaide, dopo la fine della relazione con Umberto, è decisa a lasciare Villa Guamieri e né l’accorato appello di Marta tantomeno un bacio strappato dal suo ex amante sembrano far desistere la Contessa. E’ sera. Luciano, nel suo ufficio, dopo aver chiuso una telefonata con Silvia che lo ha aggiornato sulle condizioni del figlio, appare disperato. A tendergli una mano c’è Clelia.

Giovedì 23 gennaio Roberta, dopo aver trascorso tutta la notte in ospedale, accanto a Federico, torna a sorpresa al Paradiso. Marta e Vittorio, che con tanto entusiasmo si erano lanciati sul progetto Expo 61, vedono il loro sogno sfumare: la divisa realizzata per le hostess non ha passato la selezione, per una grave disattenzione di Cosimo, che viene attaccato sia da Gabriella che da Conti con un epilogo affatto positivo per Bergamini. Flavia annuncia ad Adelaide che sta per lasciare Milano, mentre Ravasi continua la sua corte serrata alla Contessa di Sant’Erasmo. Intanto l’intervento di Federico si avvicina e il ragazzo inizia a mostrarsi spaventato.

Venerdì 24 gennaio Agnese, dopo aver parlato con Silvia distrutta all’idea dell’operazione del figlio, consiglia ad Armando di stare vicino a Luciano. Si scopre che dietro le sviste lavorative di Cosimo c’è un problema familiare molto serio che lo preoccupa e Gabriella, che per caso ha fatto la conoscenza della madre di Bergamini, la signora Delfina, intuisce dai suoi comportamenti che qualcosa non va. Intanto in Caffetteria l’arrivo di una starlette dei fotoromanzi scatena una piacevole confusione ma il suo agente vuole incontrare Vittorio al Paradiso per fargli una proposta. Nel frattempo Federico entra in sala operatoria.

