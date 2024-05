Il Paradiso delle Signore, le trame dal 20 al 24 maggio 2024

Il terrore per lo scoppio di una nuova guerra mondiale si diffonde per Milano quando a Budapest arrivano le truppe sovietiche e inizia l’occupazione. Proprio a causa di questo clima, nessuno ha voglia di uscire per fare compere e gli affari del Paradiso ne risentono fortemente. Teresa, tuttavia, ha un’idea per attirare nuovi clienti e chiede a tutti di darle una mano per realizzarla, non avendo intenzione di gettare la spugna.