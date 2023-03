Il Paradiso delle Signore, le trame dal 20 al 24 marzo 2023

Tancredi capisce che Matilde è molto dispiaciuta per la rottura con Adelaide. Duro confronto tra Flora e Maria, profondamente delusa per la scelta di Flora di passare alla concorrenza, mentre Vittorio chiede alla Puglisi di organizzare la sfilata della nuova collezione. Alfredo sembra avere un’idea per tacitare i dubbi di Irene in merito all’incontro di Vito con la misteriosa ragazza. Dopo la notte passata con Gloria, Ezio, in preda ai sensi di colpa nei confronti di Veronica e Gemma, prende una decisione definitiva.