Il Paradiso delle Signore, le trame dal 20 al 24 novembre 2023

Marcello soffre il fatto di essere escluso dagli affari del Paradiso e chiede aiuto a Matteo per avere più informazioni a riguardo. Vito inizia a pianificare la sua nuova fabbrica, fiero di poter realizzare il progetto di Matilde e di suo padre. Intanto c’è grande entusiasmo per l’abito creato da Maria in vista del lancio della collezione natalizia. Tancredi si crede sicuro di poter risolvere la crisi con la moglie, ma non sa cosa sta per travolgerlo. Vittorio infatti, dopo essere stato rassicurato da Diletta sull’affidabilità del dossier Sant’Erasmo, decide di andare a parlare proprio con lui per dargli un out-out.