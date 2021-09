Il Paradiso delle Signore, le trame dal 20 al 24 settembre 2021

In vetrina è in bella mostra l'ultima collezione per il Paradiso di Gabriella, che è in procinto di partire e presto verrà sostituita. Ludovica riceve la notizia che ci sono delle complicazioni per la vendita di Villa Brancia. Roberto, dopo una colluttazione con Massimo Riva, l'ex di Anna, decide di non parlarne con nessuno. Giuseppe chiede a Girolamo di portare una missiva in Germania. Adelaide e Umberto sembrano ormai tranquilli perché la morte di Achille Ravasi è stata ufficialmente derubricata a incidente. Intanto è appena giunta a Milano Flora Gentile Ravasi, la figlia di Achille.