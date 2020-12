Il Paradiso delle Signore, le trame dal 21 al 25 dicembre 2020

19 Dicembre 2020 | 16:00 di Redazione Sorrisi

Le trame de "Il Paradiso delle Signore", in onda su Rai 1 da lunedì 21 a venerdì 25 dicembre alle 15.55.



Lunedì 21 dicembre Natale è alle porte. A casa Cattaneo la zia Ernesta e Stefania decidono di fare l’albero per tirare su il morale a Silvia. Dopo la rottura con Roberta, Marcello mantiene il lavoro in caffetteria così Salvo e Laura sono costretti a licenziare Sofia Galbiati, la nuova cameriera. Tuttavia, per aiutarla, Laura la propone come Venere a Clelia. Intanto al Paradiso si cerca un’idea semplice e d’effetto per la settimana di Natale. A casa Amato, in assenza di Agnese, Salvatore, Rocco, Armando e Marcello si organizzano per la cena della vigilia. In vista del ritorno di Marta per la sera della vigilia, Vittorio vuole trascorrere le vacanze a casa con la cognata e i nipoti, ma Adelaide, che ha già pianificato di riunire tutta la famiglia Guarnieri nei giorni di festa, per allontanare Beatrice e i suoi figli da casa Conti, le offre un soggiorno in una località sciistica, a spese del circolo.

Martedì 22 dicembre Salvatore e Laura sono preoccupati per Marcello, sofferente per amore. Invece, per amore dei suoi figli, desiderosi di trascorrere le vacanze natalizie a casa dello zio, Beatrice decide di rifiutare l’offerta di Adelaide di un soggiorno in montagna a spese del circolo, ma si mette contro la contessa. Silvia vorrebbe avere a tutti i costi Federico a casa per la cena della vigilia e la zia Ernesta, mentendo, la informa che il ragazzo ci sarà, mentre Luciano prega il figlio di concedere alla madre almeno il pranzo del venticinque. Intanto Marcello, che continua a struggersi per Roberta, trova in Ludovica un valido sostegno. Nel frattempo Vittorio, dopo aver saputo che improvvisamente a Beatrice sono state revocate le ferie per Natale, si precipita a Villa Guarnieri e affronta Adelaide.

Mercoledì 23 dicembre Prima di andare in Sicilia per il periodo natalizio, Maria prepara per Rocco e Salvatore dei piatti prelibati per la sera della vigilia di Natale. Dopo aver assistito a un diverbio tra i suoi figli e il personale del circolo, Beatrice decide di licenziarsi. Mentre Luciano parla a Federico del regalo che intende fare a Carletto, Umberto ne ha comprato uno per il giovane Cattaneo e prega Vittorio di fare da tramite per la consegna. Intanto al Paradiso, arriverà Babbo Natale: Serena e Carletto saranno i suoi elfi. A casa Conti si inizia a respirare un’atmosfera rilassata quando arriva la telefonata di Marta, impossibilitata per una tempesta di neve, a raggiungere Vittorio, che così trascorrerà il Natale con Beatrice e i suoi figli, come una vera famiglia.

Giovedì 24 dicembre È la vigilia di Natale e al Paradiso, l’arrivo di Babbo Natale crea un momento magico. Le Veneri, dopo aver saputo che a casa Amato qualcuno ha divorato tutto quello che aveva preparato Maria per la cena, fanno una sorpresa a Salvo, Rocco, Marcello e Armando che si godono una cena tutta al maschile. E per il capo magazziniere c’è anche un regalo molto speciale. Grazie a un’idea di Stefania, Federico si ammorbidisce nei confronti di Silvia e corre da lei per la cena del ventiquattro. Per Luciano, invece, è il primo cenone con Clelia e Carletto. A casa Conti, dopo una bella serata, Beatrice accetta di rimanere a dormire da Vittorio.

Venerdì 25 dicembre Federico racconta a Luciano della reazione commossa di Silvia quando lo ha visto entrare in casa, la sera precedente e il ragioniere lo esorta a perdonare la madre. Cosimo e Gabriella hanno finalmente scelto la data delle nozze. Salvatore e Marcello trascorrono il venticinque dicembre a lavorare in caffetteria, mentre Vittorio decide di portare Beatrice e i ragazzi a pranzo al Circolo. Armando trova un biglietto di Agnese nascosto nella sua nuova bicicletta, la gradita sorpresa lasciata per lui dalla sua amata che ora è lontana, Sicilia. Nel frattempo Federico decide di aprire il regalo di Umberto, ma non sembra apprezzare subito il gesto.

Previous

Next