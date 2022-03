Il Paradiso delle Signore, le trame dal 21 al 25 marzo 2022

Anna e Salvo sono sempre più in difficoltà nel prendere una decisione sul loro futuro insieme, tuttavia lui ha in mente qualcosa. Ludovica viene coinvolta in un pranzo di lavoro da Ferdinando in occasione della visita di un suo amico che equivoca la natura del rapporto tra la giovane Brancia e Torrebruna: Marcello inizia a ingelosirsi. Veronica ha un’idea per far rappacificare Ezio e Stefania. Flora confessa a Umberto di essere innamorata di lui.