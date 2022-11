Il Paradiso delle Signore, le trame dal 21 al 25 novembre 2022

Adelaide vuole organizzare una serata al Circolo per commemorare Kennedy e chiede a Umberto di affiancarla proponendogli una tregua per l’occasione. Nel frattempo Flora lascia la suite dove viveva insieme a Guarnieri. Gloria ha un piano per aiutare Ezio a mettersi in proprio; nel frattempo lui convoca Veronica, Gemma e Stefania per informarle che si è licenziato dalla Palmieri e ha già una proposta di lavoro che intende accettare. Maria riceve un biglietto da Vito. Vittorio è ancora sconvolto per la tragica fine del Presidente americano e la sera, a sorpresa, riceve una toccante visita di Matilde.