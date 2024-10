Il Paradiso delle Signore, le trame dal 21 al 25 ottobre 2024

Primo giorno di convivenza per Roberto e Mario: i due sono molto emozionati. Alfredo riceve una brutta notizia sul suo cambio e Clara lo sprona a reagire. Umberto incontra Marcello e si mostra insolitamente benevolo con lui. Nel frattempo, al Paradiso, dopo la vittoria della gara “Costa Smeralda” si pensa di sfruttare l’onda del successo per attrarre sempre più gente nel grande magazzino. Enrico sperimenta ogni giorno quanto sia difficile vivere in incognito e si sfoga con Armando. Matteo torna da Parigi e va dal fratello con una bella notizia che riguarda lui e Maria. Intanto Umberto rivela a Tancredi tutta la verità sulla truffa di Hofer.