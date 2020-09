Il Paradiso delle Signore, le trame dal 21 al 25 settembre 2020

19 Settembre 2020 | 15:30 di Redazione Sorrisi

Le trame de "Il Paradiso delle Signore", in onda su Rai 1 da lunedì 21 a venerdì 25 settembre alle 15.55 (ma questa settimana le puntate di lunedì e martedì verranno anticipate alle 14 per lasciare spazio allo "Speciale Referendum ed elezioni Amministrative").



Lunedì 21 settembre Vittorio, sulla scia dell'esperienza che sta vivendo con la piccola Anna, ha l'idea di mettere in produzione degli abiti per bambini a marchio Paradiso, idea accolta con entusiasmo dalla moglie. Roberta e Gabriella sono tristi per la decisione di Angela di seguire gli Aliprandi in Australia per stare vicino a suo figlio e Marcello, addolorato per l'imminente separazione dalla sorella, trova conforto in Armando e Salvatore. Nel frattempo Umberto rintraccia il factotum di Ravasi e da lui viene a sapere che Lucarelli è in realtà un medico che lo ha ricattato e non un uomo d'affari...

Martedì 22 settembre Nello spogliatoio del Paradiso, le Veneri ripensano con nostalgia ad Angela davanti al suo armadietto e si chiedono chi prenderà il suo posto ma Clelia assicura che provvederà a risolvere al più presto la situazione. Salvatore, intanto, cerca di consolare Marcello che si sente solo dopo la partenza della sorella e per giunta deluso da Roberta. Ludovica, alla prova dell'abito da sposa, rischia che Agnese e Gabriella scoprano la verità sulla sua gravidanza...

Mercoledì 23 settembre A Villa Guarnieri arriva una cartolina firmata da Adelaide e Ravasi che mostra uno scorcio dell'Arizona. Al Paradiso Vittorio si presenta da solo con la piccola Anna e Agnese si offre di aiutarlo. Rocco inizia a pensare di provare qualcosa per Maria e si confronta con Armando, il quale lo incita a frequentare e incoraggiare di più la ragazza. Intanto, da una frase del piccolo Carletto, Federico inizia a sospettare che fra Luciano e Clelia sia rinato qualcosa. Ed è sera quando Umberto, rigirando tra le mani la cartolina della contessa si accorge dal timbro postale che qualcosa non quadra...

Giovedì 24 settembre Umberto ha tra le mani la cartolina di Adelaide. Guardandola si accorge che il timbro postale ha qualcosa di strano. Rilegge con attenzione il testo. Grazie a questo secondo sguardo si rende conto che tra le righe c’è una richiesta di aiuto della Contessa: decide così di partire per New York, tenendolo però nascosto a tutti tranne che a Riccardo. Luciano rivede Clelia per la prima volta dopo la loro discussione: la capocommessa promette al suo amato che non ci saranno più segreti e bugie.

Venerdì 25 settembre Federico capisce che tra Luciano e Silvia deve essere successo qualcosa e cerca di capire cosa. Sua madre però svicola le sue domande. Intanto manca poco a un importante traguardo per Rocco. Il ragazzo, a breve, potrà sostenere l’esame per la licenza elementare. È Don Saverio a dargli la buona notizia e Agnese e Armando ne sono felici. Al Paradiso l’idea per la collezione per i bambini prende sempre più forma mentre il destino sembra farsi beffe di Vittorio e Marta. I coniugi Conti scoprono di non avere i requisiti per l’adozione di Anna. Ludovica e Riccardo hanno un’accesa discussione. Al termine di questo confronto la Brancia riesce a farsi dire la verità sul viaggio di Umberto e il commendatore, prima di partire, avvisa anche Marta della situazione che coinvolge Adelaide. I sospetti di Federico sul ritorno di fiamma tra suo padre e Clelia sono confermati. Il ragazzo, dopo aver assistito a un bacio appassionato tra i due, affronta furibondo il padre.

