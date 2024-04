Il Paradiso delle Signore, le trame dal 22 al 26 aprile 2024

Marcello comunica a Vittorio che non gestisce più le quote di Adelaide del Paradiso. Matteo e Maria informano Ciro della loro decisione di partire insieme per Parigi, ma lui si oppone. Elvira discute col padre per la rottura del suo fidanzamento con Tullio e Salvo lo scopre in quel momento. Tancredi freme di rabbia per la riappacificazione di Matilde con Vittorio, ma davanti a lei finge serenità. Nel frattempo, Vittorio fa una proposta importante a Matilde. Matteo organizza una sorpresa a Maria per chiederle qualcosa di inaspettato.