Il Paradiso delle Signore, le trame dal 22 al 26 gennaio 2024

Armando suggerisce a Marcello di essere comprensivo nei confronti di Matteo, che non sa se accettare o meno la proposta di lavoro di Umberto. Al Paradiso si crea un piccolo inconveniente per la sfilata in minigonna, che Rosa risolve prontamente prendendo una decisione coraggiosa. Marta è in pensiero per Cinzia e Tancredi fa una mossa inaspettata in aiuto della ragazza madre. Leonardo chiede a Irene un incontro dopo il lavoro per concordare alcuni dettagli in vista dell’arrivo di Mary Quant l’indomani e la cosa infastidisce Alfredo. Matteo ha finalmente deciso come rispondere alla proposta di Umberto.