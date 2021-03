Il Paradiso delle Signore, le trame dal 22 al 26 marzo 2021

Le Veneri pensano di organizzare la festa a sorpresa per il compleanno di Stefania in Caffetteria mentre Marcello conforta Ludovica dopo aver appreso della situazione in cui si trova. Nel frattempo, Gabriella scopre all'insaputa di Cosimo della crisi finanziaria in cui si trova il marito e che Umberto Guarnieri sta per prendersi la sua fabbrica. Il Bergamini, ormai stretto all'angolo, non ha altre opzioni se non quella di rivelare come stanno le cose a Gabriella.