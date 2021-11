Il Paradiso delle Signore, le trame dal 22 al 26 novembre 2021

Giuseppe annuncia alla famiglia con un telegramma il suo arrivo in Germania: Tina e Salvatore sono commossi, mentre Agnese non sembra dispiaciuta per la partenza del marito. Gemma soffre dopo aver visto Marco con Luisa, ma non sa che lui la frequenta solo per interesse personale. Armando mostra a Maria una foto di Rocco apparsa su un giornale che ritrae il ciclista, dopo una vittoria, nell'atto di ricevere la coppa da una bella ragazza e si ingelosisce...