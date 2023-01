Il Paradiso delle Signore, le trame dal 23 al 27 gennaio 2023

Irene ha in mente un piano per lasciare soli Vito e Maria e far sì che finalmente si bacino, mentre Armando incita il giovane a farsi avanti. Flora è delusa per la decisione di Umberto di non unirsi alla festa di fidanzamento di Ludovica e Torrebruna, ma all’amica non lo dà a vedere. Carlos insiste nel corteggiare Gemma che, però, non è molto convinta. Vittorio coinvolge le Veneri per la nuova copertina di Paradiso Market. Umberto scopre qualcosa su Marcello che lo insospettisce e intanto cresce l’intesa tra il giovane Barbieri e la Contessa.