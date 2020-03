Il paradiso delle signore, le trame dal 23 al 27 marzo 2020

20 Marzo 2020 | 16:30 di Redazione Sorrisi

Le trame de "Il paradiso delle signore", in onda su Raiuno da lunedì 23 a venerdì 27 marzo alle 15.40.

Lunedì 23 marzo Mentre al Paradiso si cerca una nuova Venere, Defois chiama da Parigi per invitare Gabriella a presentare la sua collezione in vendita anche in Francia. Per la giovane è un’ulteriore soddisfazione dopo le critiche Marta è interessata a a sua volta ad un viaggio in Francia per incontrare un luminare per cercare di curare la sua sterilità. Continua la relazione tra Angela e Riccardo che promette di parlare presto con Marcello.

Martedì 24 marzo Riccardo affronta Marcello e gli rende nota la sua relazione con Angela. Marta continua a organizzare il suo viaggio a Parigi di nascosto a Vittorio: non vuole credere al fatto di non potere avere figli. Ennio torna alla carica con Clelia per conquistare il suo amore, ma lei gli ribadisce il suo no. Silvia e Luciano, invece, sono ormai sempre di più ai ferri corti: la donna ha scoperto la verità sui rapporti tra Luciano e Clelia.

Mercoledì 25 marzo In un momento di intimità Marcello confessa a Roberta che ha sofferto molto per averla perduta. Marta continua a mentire sul vero motivo del suo viaggio a Parigi. Facendo leva sul suo fascino, l’avvocato Ravasi convince Adelaide ad accelerare la data delle nozze: non lo fa per amore della contessa, ma per cercare di sistemare i suoi debiti. Una operazione innovativa potrebbe consentire a Federico di camminare di nuovo.

Giovedì 26 marzo Federico apprende della possibilità di recuperare l’uso delle gambe grazie a una nuova operazione, ma teme troppo una nuova possibile delusione e dunque decide di dire di no. Quando però Marcello salva Roberta da uno scippo, il giovane Cattaneo si sente impotente e torna sulla sua decisione. Gabriella parte per Parigi senza Marta, ma con Cosimo Bergamini, una situazione molto “pericolosa” per la bella fidanzata di Salvatore.

Venerdì 27 marzo Prosegue la ricerca della “sostituta” di Marina. Nessuna delle aspiranti Veneri fa colpo su Clelia, finché non spunta la signorina Laura Parisi, che si dimostra così intraprendente da convincere Vittorio a concederle una settimana di prova al Paradiso. La trasferta parigina di Gabriella si complica: la stilista è febbricitante e Cosimo si prende cura di lei. Quando però Salvatore scopre che i due sono assieme a Parigi non la prende affatto bene.

