Il Paradiso delle Signore, le trame dal 23 al 27 ottobre 2023

Ciro e Agata mettono in atto il loro piano per spingere Concetta ad accettare l’offerta di lavoro al Paradiso, in Atelier. Matteo ha un’idea per restituire i soldi allo strozzino, che però danneggerebbe il Paradiso. Roberto scopre che Agata ha una passione per il disegno e chiede di vedere i suoi lavori. Salta l’accordo per salvare la Tessuti Colombo con l’imprenditore che, dopo aver garantito a Marcello la disponibilità a vendere ai Colombo i suoi terreni per una certa cifra, ne chiede una di gran lunga superiore a quella pattuita: qualcuno ha voluto far fallire i piani di Ezio e Gloria.