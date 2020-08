Il Paradiso delle Signore, le trame dal 24 al 28 agosto 2020

22 Agosto 2020 | 16:00 di Redazione Sorrisi

Le trame de "Il Paradiso delle Signore", in onda su Rai 1 da lunedì 24 a venerdì 28 agosto alle 15.40.

Lunedì 24 agosto Mentre Vittorio progetta un’iniziativa per celebrare il primo uomo nello spazio, Marta continua ad assumere le fiale della fertilità di nascosto. Le Veneri del Paradiso conoscono Franco, marito di Paola che riceve una chiamata inaspettata dal suo ex fidanzato. Intanto, Agnese torna a lavorare con Gabriella in Atelier, dove si progetta un modello di bikini ispirato allo spazio.

martedì 25 agosto Cosimo, dopo aver saputo da Riccardo che Ludovica ha rifiutato la sua proposta di riconoscere la paternità del figlio che porta in grembo, convoca la ragazza per scoprire se sta mentendo. In Atelier, Vittorio seleziona alcuni dei bozzetti di Gabriella, per il servizio fotografico sul costume da bagno "spaziale".

mercoledì 26 agosto Gabriella, Roberta e Angela si confidano sulle loro rispettive relazioni, mentre Riccardo è amareggiato per la scelta di Ludovica di interrompere la gravidanza. Scelta che percepisce come un vero e proprio ricatto. Nel frattempo, Franco si mostra geloso della moglie Paola e Salvatore cerca di non fargli commettere gli stessi errori, che lui ha commesso con Gabriella.

giovedì 27 agosto Roberta attende ansiosa notizie sull’intervento di Federico in Svizzera, mentre Riccardo cerca di persuadere Angela a crescere insieme il figlio di Ludovica. Cosimo, intanto, riesce finalmente a confessare a Gabriella di essere innamorato di lei.

venerdì 28 agosto Angela, dopo un confronto molto acceso con Ludovica, prende una decisione difficile sul suo rapporto con Riccardo. Il corteggiamento di Cosimo ha confuso i sentimenti di Gabriella e Salvatore deve agire in fretta, se non vuole perdere la donna che ama. Quando Marta accusa un malore, Vittorio scopre che sua moglie sta segretamente assumendo le fiale della fertilità, noncurante della conseguenze che potranno avere sulla sua salute.

