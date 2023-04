Il Paradiso delle Signore, le trame dal 24 al 28 aprile 2023

Matilde, animata dai sospetti sul marito, chiede aiuto a Vittorio. Roberto cerca di capire quale sia il vero legame tra Gemma e Marco. Alfredo ha lasciato Irene e non intende fare un passo indietro a meno che lei non gli chieda scusa. Clara avvisa la Cipriani che questa volta Perico è deciso a tenere il punto. Nel frattempo è tornato Armando da Londra dove ha trascorso qualche settimana con Agnese. Ludovica e Marcello sono preoccupati per Adelaide, che da giorni non dà notizie di sé, mentre Flora scopre che Umberto le ha mentito in merito alle sue ricerche sulla Contessa. Matilde incontra il maggiordomo, che aveva a lungo cercato per approfondire cosa successe la notte dell’incendio e i suoi dubbi sembrano svanire.