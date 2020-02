Il paradiso delle signore, le trame dal 24 al 28 febbraio 2020

21 Febbraio 2020 | 16:30 di Redazione Sorrisi

Le trame de "Il paradiso delle signore", in onda su Raiuno da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio alle 15.40.

Lunedì 24 febbraio Marta è stata convocata dal padre per comunicare a lei e a Riccardo che la Banca Guarnieri sta chiudendo. Al Paradiso, Vittorio decide di aprire un angolo di cosmetici, forniti dal giovane imprenditore Gilberto Sacco, e di affidarlo a una delle Veneri, Dora, mentre Rocco e Armando sono entrambi alle prese con un invito scomodo. A Casa Amato, intanto, sono tornati a sorpresa Antonio ed Elena per aiutare Salvatore a dire la triste verità ad Agnese, che non si aspetta un colpo così duro, sul marito Giuseppe. Nel frattempo Umberto, al Circolo, in uno scatto di gelosia, affronta il rivale Ravasi a muso duro; poi, a Villa Guamieri, mette Adelaide in difficoltà: venderà l’unica cosa che tiene ancora unita la famiglia.

Martedì 25 febbraio Antonio guarda con sospetto al capo magazziniere che ormai sembra far parte del nucleo Amato. Agnese, intanto, nel tentativo di levarsi la fede si ferisce a un dito. Al Paradiso, Vittorio mostra a Gilberto l’angolo allestito per lanciare i nuovi cosmetici e gli presenta la capocommessa Clelia e Dora. Angela si dimostra vicina a Riccardo per la situazione che sta attraversando la sua famiglia e il loro rapporto diventa sempre più intenso. Irene coinvolge Rocco in un piano per far ingelosire Marina; Armando, invece, dopo aver fatto visita ad Agnese, si trova faccia a faccia con Antonio che gli intima di non approfittare della fragilità di sua madre.

Mercoledì 26 febbraio Agnese vuole recarsi al lavoro, nonostante il parere contrario di Gabriella, Antonio ed Elena convinti che non possa cucire con una ferita al dito. In previsione della vendita di Villa Guamieri, Umberto esorta la cognata e il figlio a spartirsi mobili e oggetti. Continua il piano di Rocco e Irene per far ingelosire Marina mentre Armando, dopo l’incontro con Antonio, preferisce allontanarsi da Agnese e lei non ne capisce il motivo. Riccardo, invece, è sempre più colpito da Angela, soprattutto dopo aver saputo che la ragazza si è esposta per lui con la perfida zia Adelaide, ma lei sa che è un amore impossibile e non riesce a lasciarsi andare.

Giovedì 27 febbraio Silvia tenta un approccio distensivo con suo marito, ma lui non è intenzionato a fare un passo indietro; Federico intanto torna a lavorare al Paradiso. Adelaide si prepara ad abbandonare Villa Guarnieri, ma proprio quando la vendita sembra inevitabile, a Riccardo viene un’idea per salvare l’immobile di famiglia. Luciano incontra Clelia ed Ennio non senza un evidente imbarazzo, ma ormai il ragioniere sembra non volersi intromettere nella vita sentimentale della donna. In un momento di debolezza Agnese si mostra disponibile verso Armando ma lui dà prova di essere un vero signore. Silvia, perseguitata dai suoi fallimenti, scrive una lettera e la infila nella valigetta ventiquattrore di Luciano.

Venerdì 28 febbraio A Casa Cattaneo fin dal mattino si respira un clima di nervosismo. Antonio, intanto, si ricrede su Armando e gli porge le sue scuse, invitandolo a prendersi cura di sua madre. Al Paradiso, Vittorio ringrazia le Veneri per il loro contributo al successo della nuova linea di cosmetici. Adelaide acquista Villa Guarnieri e fa il suo rientro in famiglia da vera regina ma dovrà dividere lo stesso tetto di nuovo con Umberto. Riccardo invita Angela ad uscire, ma un imprevisto manda a monte la serata. Clelia, nel recuperare un giocattolo di Carletto, dimenticato dal bambino nell’ufficio di Luciano, legge la lettera di Silvia e scopre la verità sulla paternità di Federico.

Previous

Next