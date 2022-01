Il Paradiso delle Signore, le trame dal 24 al 28 gennaio 2022

Gemma è sempre più impensierita dall’atteggiamento della madre che si sforza di nascondere la sua tensione come meglio può. Salvatore è intenzionato a fare il grande passo con Anna e Marcello lo sostiene. Al Paradiso si valuta la proposta di Romagnoli in merito alla collaborazione con gli americani e si decide di affidarne la gestione a Beatrice e a Umberto. Roberto sorprende Tina e Vittorio in atteggiamenti intimi e Conti gli racconta che tra loro c’è stato solo un bacio, mentre crescono in Agnese i sospetti sulla vicinanza tra i due.