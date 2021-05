Il Paradiso delle Signore, le trame dal 24 al 28 maggio 2021

Marta e Vittorio trascorrono insieme una notte di passione, ma la Guarnieri non sembra comunque intenzionata a cambiare i suoi piani. Intanto Rocco potrebbe aver trovato la soluzione ai suoi problemi ricorrendo alla "fuitina": che consiste nel consumare anticipatamente il suo matrimonio con Maria, in modo che i genitori siano poi costretti a farli sposare. Qualcosa però va storto! Nel frattempo, Cosimo comunica a sua madre dell'imminente trasferimento in Francia, sebbene Gabriella non sia ancora certa di seguirli. Successivamente, mentre Marcello scopre cosa sta tramando Fiorenza, Marta scrive un messaggio di addio per tutti i suoi amici del Paradiso e affida a Gabriella il compito di leggerlo per lei.