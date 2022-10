Il Paradiso delle Signore, le trame dal 24 al 28 ottobre 2022

Adelaide invita Maria alla festa del Circolo, mentre Flora inizia a far trasparire il suo malumore per il successo della Puglisi. Per risollevare il morale in casa Colombo-Zanatta, Gemma e Stefania fanno una sorpresa a Ezio e Veronica. Vito rimane abbagliato dalla bellezza e dall'eleganza di Maria. Al Circolo, Maria riceve i complimenti per l'abito della Baronessina Foppa e la Contessa coglie l'occasione per elogiare in pubblico la giovane siciliana e umiliare Flora.