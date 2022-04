Il Paradiso delle Signore, le trame dal 25 al 29 aprile 2022

È finalmente arrivato il giorno delle nozze di Anna e Salvatore, per i cui festeggiamenti il Paradiso si prende un giorno di pausa. Gloria si rende conto che Stefania sta rinunciando all'amore della sua vita per il suo bene e così decide di dare un consiglio a Marco, per poi andarsi a costituire di nascosto. Intanto, Ludovica accetta di andare in Grecia con Torrebruna, ma al momento della partenza Marcello corre da lei per riconquistarla. Dante cede le sue quote del Paradiso ad Adelaide, ignaro che la Contessa sta pianificando la sua vendetta contro Umberto. Infine, Marco si reca al matrimonio di Anna e Salvatore per confessare ancora una volta a Stefania i suoi sentimenti: l'amore trionfa!