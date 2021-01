Il Paradiso delle Signore, le trame dal 25 al 29 gennaio 2021

23 Gennaio 2021 | 16:00 di Redazione Sorrisi

Le trame de "Il Paradiso delle Signore", in onda su Rai 1 da lunedì 25 a venerdì 29 gennaio alle 15.55.



Lunedì 25 gennaio Gabriella, in preda ai sensi di colpa per il bacio dato a Salvatore, cerca di stare vicino a Cosimo. Il giovane, rimasto senza il padre, deve prendere in mano gli affari di famiglia e portare a conclusione l'accordo con Umberto che Arturo non ha fatto in tempo a firmare. In atelier, Beatrice assiste a una scena poco piacevole tra Agnese e Giuseppe e capisce che la donna è succube del marito. Irene dà un appuntamento serale a Rocco in magazzino, ma il ragazzo si dimentica di andarci trascinato da Maria, che ha organizzato una cena a sorpresa a casa Amato per celebrare la vittoria della squadra ciclistica.

Martedì 26 gennaio Dopo aver saputo della sua gravidanza, Clelia e Luciano sono ancora più uniti, ma non si accorgono che qualcuno li sta spiando. Dopo aver accolto con gran maturità la notizia, Federico lascia la casa del padre per andare a riappacificarsi una volta per tutte con Silvia, che subito dopo si reca da Luciano per ringraziarlo di averla aiutata a recuperare il rapporto con il figlio. Uscendo dal Paradiso, però, la donna assiste a un malore di Clelia. Intanto Gabriella rivela a Laura del bacio con Salvatore avvenuto la sera della morte del padre di Cosimo.

Mercoledì 27 gennaio Rocco capisce che Irene aveva preparato una serata speciale per lui al magazzino ma quando emerge il discorso la ragazza nega tutto. Intanto, mentre Beatrice spiega a Vittorio il suo piano per far tornare Agnese a lavorare nel suo atelier, Clelia teme la reazione di Silvia riguardo la notizia della sua gravidanza, di cui la donna ancora non sa nulla. Come suggeritogli da Beatrice, Vittorio convoca al Paradiso i coniugi Amato per offrire un lavoro a Giuseppe, la cui reazione però non sarà delle migliori. Eccetto Stefania, Federico e pochi altri, tutti sono all'oscuro della gravidanza di Clelia. Purtroppo, però, alcune voci iniziano a circolare al Paradiso e ciò preoccupa molto Silvia e la zia Ernesta...

Giovedì 28 gennaio Dopo la morte di Arturo, Gabriella e Cosimo pensano di rendere pubblica la data delle nozze. Umberto approfitta invece della scomparsa del Bergamini senior per mettere Cosimo con le spalle al muro, ribaltando le condizioni stabilite con il padre del ragazzo. Cosimo rivela allora a Vittorio del subdolo comportamento del Guarnieri, nella speranza che il Conti possa fare qualcosa al riguardo, ma Umberto è irremovibile. Nel frattempo, Agnese si fa coraggio e affronta Giuseppe: non importa quanto lui sia contrario, ha deciso di tornare a lavorare al Paradiso. Continuano nel frattempo le discussioni tra Salvatore e il padre, che intanto accetta un lavoro come portiere di notte. Mentre Beatrice si dimostra essere sempre più un valido aiuto per Vittorio, Luciano e Clelia comunicano a Carletto che presto avrà un fratellino o una sorellina.

Venerdì 29 gennaio Dopo essere venuto a sapere del subdolo comportamento di Umberto da Cosimo, Federico prova a favorire il giovane Bergamini con il Guarnieri, la cui reazione lascia tutti di stucco, in particolar modo Adelaide. Nel mentre, si spargono a macchia d'olio le voci sul conto di Clelia e la zia Ernesta consiglia a Silvia di difendere la sua reputazione. Purtroppo però, a fare le spese della situazione, sarà il piccolo Carlo. Intanto, Vittorio fa una sorpresa a Beatrice: ora i due sono ancora più vicini. Grazie a Federico, invece, Umberto ha deciso di mollare la presa su Cosimo, che si mostra felice al punto da prendere un'importantissima decisione: le nozze con Gabriella si celebreranno al più presto, spegnendo definitivamente ogni speranza di Salvatore...

