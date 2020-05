Il paradiso delle signore, le trame dal 25 al 29 maggio 2020

23 Maggio 2020 | 10:00 di Redazione Sorrisi

Le trame de "Il paradiso delle signore", in onda su Raiuno da lunedì 25 a venerdì 29 maggio alle 15.40.

Lunedì 25 maggio Approfittando del fatto che moglie, figlia e nipotina sono dalla zia Ernesta per qualche giorno, Luciano riprende con Cesare il discorso sull’offerta di lavoro di quest’ultimo in un’altra città. Marcello riesce ad avere una dilazione sull’affitto, dando alla padrona di casa un appuntamento al Paradiso per farle avere uno sconto autorizzato da Vittorio, su alcuni abiti della nuova collezione.

Martedì 26 maggio Nicoletta ha trascorso la notte insonne dopo l’annuncio di Cesare di volersi trasferire a Bari con la famiglia. Nello spogliatoio del Paradiso le Veneri stanno commentando le foto delle coppie presidenziali americane, quando Vittorio le informa della prova dei vestiti per il video promozionale. Umberto, intanto, ha trovato il modo per neutralizzare Gualtiero Mairan, l’amministratore del patrimonio delle Brancia.

Mercoledì 27 maggio Silvia ha iniziato a riempire dei bauli in vista del trasferimento della figlia a Bari. Nicoletta sta fingendo con tutti di aver accettato l’idea di partire con Cesare. In caffetteria, intanto, la signora Anita annuncia a Salvatore che per motivi familiari dovrà assentarsi dal lavoro per un po’ di tempo e Marcello si propone come nuovo cameriere. Irene sospetta che Rocco sia analfabeta e cerca di metterlo in difficoltà di fronte alle colleghe, ma Armando corre in suo aiuto.

Giovedì 28 maggio Agnese vuole proporre Maria Puglisi, la nipote di Rosalia, come papabile fidanzata di Rocco. In caffetteria, Roberta incontra l’editore e sembra intenzionata ad andare fino in fondo pur di veder pubblicato il romanzo di Federico. Al Paradiso, tutto è pronto per girare un nuovo filmato che vede protagonisti di un romantico ballo Paola e il marito, ma l’uomo non si presenta sul set.

Venerdì 29 maggio A casa Conti, Marta telefona al ginecologo dopo che Vittorio è uscito. Appena riattacca riceve a sorpresa una visita dal fratello che le consegna un album di fotografie di quando erano bambini. Al Paradiso è il momento delle riprese per il carosello: è il turno di una emozionatissima Roberta e Marcello cerca di aiutarla a superare l’imbarazzo.

