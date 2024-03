Il Paradiso delle Signore, le trame dal 25 al 29 marzo 2024

Vito e Maria sono tornati insieme, ma lei è ancora attratta da Matteo e, nel frattempo, viene a sapere che Defois vuole incontrarla a Parigi. Intanto il Paradiso si prepara alla settimana di Pasqua. Alfredo vorrebbe montare il suo cambio sulla bicicletta di Clara durante la prossima gara, ma lei è scettica perché il cambio, non essendo stato approvato, non può essere usato in una competizione ufficiale. Per ottenere l’annullamento del matrimonio, Marta e Vittorio dovranno incontrarsi e ripercorrere le tappe della loro storia; Marta, però, non sembra entusiasta all’idea.