Il Paradiso delle Signore, le trame dal 25 al 29 novembre 2024

Silvana non vuole che il figlio lasci Milano e chiede a Marcello di perdonarlo, ma lui non è ancora pronto e dice addio al fratello. Alfredo festeggia la vendita del cambio progettato da lui. Elvira riceve una telefonata dalla nonna. Al Paradiso, una cliente incinta si sente male in galleria e Marta chiede l’aiuto di Enrico. Jerome invita Clara a passare le feste di Natale in Francia per farle conoscere i suoi genitori.