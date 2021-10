Il Paradiso delle Signore, le trame dal 25 al 29 ottobre 2021

Su richiesta di Tina, Salvatore chiede ad Anna di registrare al posto della sorella il demo per il film. Ludovica si fa aiutare da Flora a scegliere l'abito per l'evento che si terrà al Circolo e, in un crescente clima confidenziale, le due ragazze approfondiscono la loro conoscenza. Poi, anche la giovane stilista riceve da Umberto l'invito a partecipare alla serata di gala. Ezio teme la presenza di Gloria nella sua vita e in quella di Stefania e, minacciandola, chiede alla donna di sparire per sempre...