Il Paradiso delle Signore, le trame dal 26 al 30 dicembre 2022

Roberto teme che l’amicizia con Gemma sia finita per via della sua frequentazione con Mario Oradei, ma non è così: la ragazza, infatti, interviene in soccorso di Roberto, coinvolto in una situazione che rischia di diventare pericolosa per lui e per Mario. Irene scopre che Alfredo e Vito sanno della sua uscita a quattro con Maria e i due artisti. Vito, che si sente molto deluso da Maria, si sfoga con Armando. Intanto Adelaide viene a conoscenza della cifra che Umberto è disposto a investire per l’asta di Palazzo Andreani. Vittorio e Matilde stanno per partire insieme per lavoro, ma Tancredi fa una mossa a sorpresa.