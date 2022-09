Il Paradiso delle Signore, le trame dal 26 al 30 settembre 2022

Stefania parte per le prime presentazioni del suo libro, fuori città. Vittorio chiede a Paola di dare una mano in Atelier in assenza di Agnese. Nel frattempo Clara è scomparsa e Don Saverio, deciso a fare qualcosa per aiutare la nipote Clara, appena licenziata dal Paradiso, si rivolge a Gemma. Ezio racconta a Gloria dei successi e della determinazione di Stefania nel perseguire l’obiettivo di far uscire sua madre dal carcere. Intanto Adelaide ammette di avere sbagliato con Umberto sfidandolo sul campo a lui più congeniale, quello degli affari, e confida a Matilde di voler cedere le sue quote del Paradiso.