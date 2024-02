Il Paradiso delle Signore, le trame dal 26 febbraio al 1° marzo 2024

Alfredo ringrazia Clara per aver sempre creduto in lui. Umberto è contattato dall’imprenditore Hofer: presto sarà a Milano per incontrarlo. Irene incontra Crespi a insaputa di Alfredo e l’atmosfera tra i due si riscalda. Ciro non accetta il fatto che Concetta sostenga Maria, ma dato che lei non riesce a non stare vicino alla figlia, tra i due si accende una discussione che porta Concetta a prendere una decisione molto dura.